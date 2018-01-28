Стэмкос - о "Мастер-шоу": "Кучеров целую вечность провозился со своими пасами"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос отметил, что его одноклубник Никита Кучеров неудачно выступил в соревновании на мастерство паса в рамках "Мастер-шоу" перед Матчем всех звезд НХЛ. Напомним, россиянин занял предпоследнее место.

- Да, он целую вечность провозился со своими пасами, - цитирует пресс-служба НХЛ Стэмкоса. - Но знаете, что? Когда он в следующем матче забьёт пару голов, никому и в голову не придет вспоминать, сколько времени у него на это ушло.