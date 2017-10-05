Стаал и Фольк будут со-капитанами "Каролины" в новом сезоне

"Каролина" на своем официальном сайте сообщила, что по решению главного тренера Билла Питерса в новом сезоне звание капитана команды разделят Джордан Стаал и Джастин Фольк. Их асистентом станет Джефф Скиннер.
Отмечается, что Сталл будет капитаном в большей части домашних матчей, а Фольк – в выездных встречах.
Первый матч в новом сезоне "Каролина" проведет в ночь на 8 октября. "Харрикейнз" на своем льду примет "Миннесоту". Встреча начнется в 2.00 по московскому времени.
[NEWS] #Canes Name 2017-18 Season Captainshttps://t.co/SdpPfFHhCQ #Redvolution– Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 5 октября 2017 г.
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