Стаал и Фольк будут со-капитанами "Каролины" в новом сезоне

"Каролина" на своем официальном сайте сообщила, что по решению главного тренера Билла Питерса в новом сезоне звание капитана команды разделят Джордан Стаал и Джастин Фольк. Их асистентом станет Джефф Скиннер.

Отмечается, что Сталл будет капитаном в большей части домашних матчей, а Фольк – в выездных встречах.

Первый матч в новом сезоне "Каролина" проведет в ночь на 8 октября. "Харрикейнз" на своем льду примет "Миннесоту". Встреча начнется в 2.00 по московскому времени.