Смит, Крюгер и Джурис покинули список отказов и будут играть в АХЛ

Защитник Брендан Смит, выставленный "Рейнджерс" на драфт отказов, оказался не востребованным среди клубов НХЛ. Хоккеист был отправлен в фарм-клуб. Отметим, что с 29-летним хоккеистом клуб еще летом подписал контракт на четыре года и 17,4 миллиона долларов.

Также покинули список отказов нападающие "Каролины" Маркус Крюгер и Джош Джурис. Оба игрока продолжат сезон в АХЛ.

В этом сезоне СМИТ набрал 8 (1+7) очков в 44 встречах, на счету Крюгера 6 (1+5) очков в 48 матчах, у Джуриса – 6 (3+3) очков в 30 играх.