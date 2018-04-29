Шайба Сергачева не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Бостоном", у Пастрняка и Маршана - по 4 очка

"Бостон" на выезде обыграл "Тампу" в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 6:2. В составе "Брюинз" 4 передачи сделал нападающий Давид Пастрняк, 4 (1+3) очка на счету Брэда Маршана, 3 (2+1) - Патриса Бержерона 2 шайбы забросил Рик Нэш. Российский голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.
В воротах "Лайтнинг" играл Андрей Василевский. Он отразил 18 бросков из 23. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 16 минут 56 секунд и забросил 1 шайбу. Нападающий Никита Кучеров за 18 минут 38 секунд набрал показатель "-2".
Необычная шайба Сергачева в ворота "Бостона". Видео
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Первый матч
"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Голы: Рик Нэш - 2 (бол., Пастрняк, Бержерон), 17:11 - 0:1. Бержерон - 2 (Пастрняк, Маршан), 20:42 - 0:2. Джирарди - 1 (Пакетт, Хедман), 22:31 - 1:2. Рик Нэш - 3 (Крейчи, Пастрняк), 32:33 - 1:3. СЕРГАЧЕВ - 2 (бол., Пойнт, Гурд), 33:22 - 2:3. Маршан - 4 (Макэвой), 43:32 - 2:4. Бержерон - 3 (Маршан, Пастрняк), 50:11 - 2:5. Дебраск - 6 (п.в., Маршан, Макэвой), 53:41 - 2:6.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (53:04 - 53:41) - Раск.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 36 (11+14+11) - 24 (13+5+6).
Наши: Кучеров (18:38/2/-2), Сергачев (16:56/4/0) - -.
28 апреля. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Бостон Брюинз
- НХЛ
- Рик Нэш
- Антон Худобин
- Никита Кучеров
- Патрис Бержерон
- Брэд Маршан
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Давид Пастрняк
inout
Закомплексованный упертый. Через пару лет не останется в Тампе ни одного русского, команду сменишь, проститут? ))) Let's go, Bruins!!!
02:03
Thomas_Boy_
fifa_guru _______ )) другому другу, любителю евреев, который не отличает новошотландцев, тоже передай. _________ Лехионер мене не друг. Маршан - новошотландец?
02:01
Thomas_Boy_
Упёртый русский __________ Мой друг болеет за "Бостон" с 1990-го. Завтра передам ему, что он убогий. Ну или канадец.___________ А ты этого не знал заранее? Болельщик Бостона в этой серии из России - это диагноз... ___________ Да с чего бы? Я всю сознательную жизнь болею за "Филадельфию". И мне плевать, сколько там россиян в составе ее соперников. А в серии "Тампа" - "Бостон" мне и вовсе наплевать, кто победит. И осуждать болел "Бостона"... С чего бы? Знаешь, тебя в твоем патриотизме порой конкретно перехлестывает.
01:59
andrey467
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://onlinegibdd.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
01:58
Упёртый русский
Thomas_Boy_ Мой друг болеет за "Бостон" с 1990-го. Завтра передам ему, что он убогий. Ну или канадец.___________ А ты этого не знал заранее? Болельщик Бостона в этой серии из России - это диагноз...
01:55
skua
Упертый___Палат-Джонсон-Кучеров.... ты как всегда видишь только одну грань. Тоже самое ты видишь и в Овечкине. Как эта троица будет ОБОРОНЯТЬСЯ против звена Бержерона ??? Хоккей не заканчивается на игре в зоне соперника. Тампа наоборот должна думать, как первое звено убрать от Бержерона. Ты смотрел серию с Торонто ? Метьюза заметил ? Я нет. А все потому, что против него играл один из лучших двухстороних центров в мировом хоккее, который играет в большинстве и меньшенстве. Умеет как нападать так и обороняться.
01:54
fifa_guru
Thomas_Boy_ )) другому другу, любителю евреев, который не отличает новошотландцев, тоже передай.
01:54
Упёртый русский
skua Упёртый русский_____Что за идиотизм ? Каждый волен болеть за ту команду, которая ему ближе. И неважно есть там русские или нет!___________________ И какому же нормальному россиянину команда из далёкого Бостона будет ближе, чем российские лидеры Тампы? Только человеку пятой колонны или родственнику Антохи Худобина...
01:53
Монте-Кристо (Мститель) .
Упёртый русский ...................... Ничего не поменяется. Хоть кого из них против звена Бержерона выпускай. Да и пробовала Тампа по ходу регулярки разные сочетания. Кучерова к кому только не ставили. Со Стэмкосом оптимальный вариант. Не надо было Наместникова отдавать. Это была дурь. Сразу об этом писал. Это местные придурки этим обменом восхищались. Отдали Наместникова и атакующую мощь команды сильно упала. А в защите ничего не прибавилось. Миллер этот - вообще пассажир. По сравнению с Наместниковым абсолютный лузер.
01:52
Thomas_Boy_
Мой друг болеет за "Бостон" с 1990-го. Завтра передам ему, что он убогий. Ну или канадец.
01:47
Упёртый русский
Монте Кристо. Тампа должна выставить своё сильнейшее звено против звена крыс с парой кэнаков и чехом. А сильнейшим звеном Тампы являются тройняшки - Палат-Джонсон-Кучеров. А Стэмкос пусть играет с Пойнтом и Миллером. Купер должен найти этот ход... И Никитос должен прибавить. Как и Вася. Финн с лицом ребёнка его сегодня переиграл, да. Но у Тампы ничего не потеряно, как и у Вашингтона. Надо упереться и дать сдачи канадской крысятне. Сильно...
01:46
Монте-Кристо (Мститель) .
Да, болею я за Тампу и Кучерова. Но только объективность превыше всего. Кроме того, игрой звена Бержерона невозможно не восхищаться. Особенно, Маршана.
01:43
Шаир
А что сделал Кучеров чмоке, кто-нибудь знает? Так болеть против российских спортсменов и спорта. Это просто какая-та клиника. Ждем финал Вашингтон-Тампа.
01:40
skua
Упёртый русский_____Что за идиотизм ? Каждый волен болеть за ту команду, которая ему ближе. И неважно есть там русские или нет!
01:40
Упёртый русский
maks55555 Упёртый русский---Но это не значит, что Малкин не будет и дальше играть, должен появиться, так что ты напрасно отказываешь в возможности, тем, кто желает быть за Питтсбург._________________ Ладно, если Малкин будет играть, болеть за Питтсбург - нормально, согласен. Он - лидер, прекрасный игрок, уже легенда, как и Ови...
01:39
Монте-Кристо (Мститель) .
Мужики против пацанов. Так можно назвать данный матч. Звено, Бержерона, конечно, играет классно. Тампа ничего не показала. Больше всего понравился пятый гол Бостона. Маршан отдал пас Бержерону, как это делали Мальцев, Харламов, Петров, Макаров и Крутов. Фантастика ! В сложной ситуации, не глядя. И точно на клюшку. Оставалось лишь забить. Кучерова не было видно. Гол Тампы курьезный. Счет на табло закономерный. Не вижу, что Тампа может противопоставить такому Бостону. Она играет просто и предсказуемо. Можно сказать, что примитивно. Тройка Бержерона творит на льду. Раск показывает чудеса в воротах. А еще есть Нэш, Дебраск и Крейчи. Остальные неплохо сдерживают атаки Тампы. Тампа же словнот продолжает концовку регулярки. Она и в серии со слабоватым Нью-Джерси ничего не показала. А против Бостона рассыпалась. Вся надежда у Тампы только на то, что Бостон сам отдаст серию. Снизит обороты. Только этого не будет.
01:38
Упёртый русский
fifa_guru Упёртый русский назови хоть одну команду где тащат только русские? я болею за наших ребят только не так фанатично как ты. У тебя посты вызванные само собой политическими аспектами больше похоже на нацизм, чуть ли не призыв к войне) а я тихо радуюсь успехам нашим. Кучеров, да и Сергачев сегодня лучшие в Тампе к слову. Если бы не судьи расхваливал бы пасы Кучерова и красивый гол Сергачева___________- Ты топишь за Бостон в серии с Тампой, а это реально - клиника. Смогу понять, только если ты близкий друг или родственник Антохи Худобина, который сидит на банке, но сильно в этом сомневаюсь...
01:30
fifa_guru
Я говорил уже не раз, если Тампа честно пройдет Бостон, то я только поаплодирую. У Кучерова всё для этого есть) всё в его руках. А мои выкрики на форуме "давай Никитка давай" и оскорбления других участников форума на фоне патриотизма вряд ли помогут )))
01:30
maks55555
Упёртый русский---Но это не значит, что Малкин не будет и дальше играть, должен появиться, так что ты напрасно отказываешь в возможности, тем, кто желает быть за Питтсбург.
01:20
fifa_guru
Упёртый русский назови хоть одну команду где тащат только русские? я болею за наших ребят только не так фанатично как ты. У тебя посты вызванные само собой политическими аспектами больше похоже на нацизм, чуть ли не призыв к войне) а я тихо радуюсь успехам нашим. Кучеров, да и Сергачев сегодня лучшие в Тампе к слову. Если бы не судьи расхваливал бы пасы Кучерова и красивый гол Сергачева
01:20
Гинер все продал, но уже дороже
"Тампа" походу неделю на пляжах расслаблялась. Но щас втянутся и серия будет длинной. А "пИнгвинам" надо молиться за успех "Тампы" - "гнилые канадские крысы" (с гнилой чешской крысой впридачу) их ("пИнгвинов") с г...ном съедят.
01:19
За Арсеналий с децтва!))
Упёртый русский Бро, даже не знаю, что тебе сейчас лучше...)) вазелин или феназепам.))
01:18
Упёртый русский
Ни Малкин, ни Худобин в первых матчах не играли. В Тампе с Вашингтоном по три российских лидера. Только убогие могут болеть за Питтсбург и Бостон.
01:16
maks55555
fifa_guru---А что с Куликовым кстати, ведь раньше был заметный защитник, а теперь деградировал?
01:14
Гинер все продал, но уже дороже
fireman32 Как то легко и особенно не напрягаясь по пути к Кубку Стэнли Бостон убрал с дороги Тампу).===== Уже уубрал? Вроде 7 матчей надо сыграть?
01:14
Упёртый русский
Фифа. Ты убог. Только канадцы или убогие могут болеть за Маршана с Бержероном против Кучерова с Сергачёвым и Василевским. Мазохист или психопат?
01:13
За Арсеналий с децтва!))
"Лучший краёк мира" Никитко ответил злопыхатам на невключение в Харта, бгг.))
01:12
maks55555
Упёртый русский----А как же Малкин в Питтсбурге, ведь он не как Худобин на скамейке сидит, а один из лидеров у них?
01:12
Упёртый русский
Верим в наши Тампу и Вашингтон! Гнилые канадские крысы Кросби с Бержероном и Маршаном должны быть уничтожены!
01:10
fifa_guru
Упёртый русский болею за того кого хочу! уже писал тебе что и наши и не наши все под американским флагом и гимном выступают но у тебя моча в голове. А чо ж ты не рад за Худобина кстати?) не такой пассажир как Куликов в Пеге по крайней мере
01:09