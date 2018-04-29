Шайба Сергачева не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Бостоном", у Пастрняка и Маршана - по 4 очка

"Бостон" на выезде обыграл "Тампу" в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 6:2. В составе "Брюинз" 4 передачи сделал нападающий Давид Пастрняк, 4 (1+3) очка на счету Брэда Маршана, 3 (2+1) - Патриса Бержерона 2 шайбы забросил Рик Нэш. Российский голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

В воротах "Лайтнинг" играл Андрей Василевский. Он отразил 18 бросков из 23. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 16 минут 56 секунд и забросил 1 шайбу. Нападающий Никита Кучеров за 18 минут 38 секунд набрал показатель "-2".

Необычная шайба Сергачева в ворота "Бостона". Видео

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

"Тампа-Бэй" - "Бостон" - 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Голы: Рик Нэш - 2 (бол., Пастрняк, Бержерон), 17:11 - 0:1. Бержерон - 2 (Пастрняк, Маршан), 20:42 - 0:2. Джирарди - 1 (Пакетт, Хедман), 22:31 - 1:2. Рик Нэш - 3 (Крейчи, Пастрняк), 32:33 - 1:3. СЕРГАЧЕВ - 2 (бол., Пойнт, Гурд), 33:22 - 2:3. Маршан - 4 (Макэвой), 43:32 - 2:4. Бержерон - 3 (Маршан, Пастрняк), 50:11 - 2:5. Дебраск - 6 (п.в., Маршан, Макэвой), 53:41 - 2:6.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (53:04 - 53:41) - Раск.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 36 (11+14+11) - 24 (13+5+6).

Наши: Кучеров (18:38/2/-2), Сергачев (16:56/4/0) - -.

28 апреля. Тампа. Amalie Arena.