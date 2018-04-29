Необычная шайба Сергачева в ворота "Бостона". Видео

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев забросил шайбу в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Бостона". Россиянин сократил отставание в счете - 2:3.

Сергачев в этом моменте воспользовался тем, что у голкипера "Брюинз" Туукки Раска вылетело лезвие конька. Вратарь не смог нормально перемещаться по льду и получил шайбу от синей линии.

Для россиянина эта шайба стала второй в Кубке Стэнли. Всего на его счету 3 очка на данный момент.