Необычная шайба Сергачева в ворота "Бостона". Видео

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев забросил шайбу в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Бостона". Россиянин сократил отставание в счете - 2:3.
Сергачев в этом моменте воспользовался тем, что у голкипера "Брюинз" Туукки Раска вылетело лезвие конька. Вратарь не смог нормально перемещаться по льду и получил шайбу от синей линии.
Для россиянина эта шайба стала второй в Кубке Стэнли. Всего на его счету 3 очка на данный момент.
Материалы других СМИ
andrey467
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://onlinegibdd.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
01:59
igogohruhru
ладно уж жалеть этих. как том анекдоте:и так неплохо получилось
00:58
black rider.
Бержерон и маршан решили проблему раска
00:57
fireman32
А с чего это вдруг надо было останавливать игру?Раск мог бы сесть на колени,при этом коньки и вовсе не нужны)
00:56
fifa_guru
WK_Ent комментаторы сошлись что игра должна была быть остановлена поскольку "посторонний предмет лежит на льду", в любом случае вратарь подавал знак судье и запоздалые извинения от судьи говорят уже о многом
00:56
igogohruhru
останавливать игру не было необходимости. если б хотел, мог бы ворота сдвинуть. получил бы 2 минуты а не гол
00:54
WK_Ent
комментаторы тоже рассуждали и сошлись на том, что когда проблема со шлемом - это вопрос безопасности, поэтому игра останавливается сразу же, а насчёт проблемы с коньком таких договорённостей нет, поэтому судья бы свистнул, если бы Раск снял маску или сдвинул ворота, но он кричал и махал руками вместо того, чтобы вспомнить правила)
00:51
fifa_guru
Излучение Гаврилова-Черенкова нукогда шлем "теряется" игра останавливается. что скажешь? тем более это вратарь и он просил остановки.
00:26
Излучение Гаврилова-Черенкова
А что по этому поводу говорят правила? Здоровью вратаря ведь это не угрожало. Когда клюшка ломается или теряется, игру ведь не останавливают.
00:25
fifa_guru
Судьи тащат Тампу не стесняясь! Раску надо было кинуть лезвием в лицо судье чтобы тот прозрел!
00:09