00:05 | Хоккей — НХЛ

Необычная шайба Сергачева в ворота "Бостона". Видео

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Защитник "Тампы" Михаил Сергачев забросил шайбу в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Бостона". Россиянин сократил отставание в счете - 2:3.

Сергачев в этом моменте воспользовался тем, что у голкипера "Брюинз" Туукки Раска вылетело лезвие конька. Вратарь не смог нормально перемещаться по льду и получил шайбу от синей линии.

Для россиянина эта шайба стала второй в Кубке Стэнли. Всего на его счету 3 очка на данный момент.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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andrey467

Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://onlinegibdd.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

01:59

igogohruhru

ладно уж жалеть этих. как том анекдоте:и так неплохо получилось

00:58

black rider.

Бержерон и маршан решили проблему раска

00:57

fireman32

А с чего это вдруг надо было останавливать игру?Раск мог бы сесть на колени,при этом коньки и вовсе не нужны)

00:56

fifa_guru

WK_Ent комментаторы сошлись что игра должна была быть остановлена поскольку "посторонний предмет лежит на льду", в любом случае вратарь подавал знак судье и запоздалые извинения от судьи говорят уже о многом

00:56

igogohruhru

останавливать игру не было необходимости. если б хотел, мог бы ворота сдвинуть. получил бы 2 минуты а не гол

00:54

WK_Ent

комментаторы тоже рассуждали и сошлись на том, что когда проблема со шлемом - это вопрос безопасности, поэтому игра останавливается сразу же, а насчёт проблемы с коньком таких договорённостей нет, поэтому судья бы свистнул, если бы Раск снял маску или сдвинул ворота, но он кричал и махал руками вместо того, чтобы вспомнить правила)

00:51

fifa_guru

Излучение Гаврилова-Черенкова нукогда шлем "теряется" игра останавливается. что скажешь? тем более это вратарь и он просил остановки.

00:26

Излучение Гаврилова-Черенкова

А что по этому поводу говорят правила? Здоровью вратаря ведь это не угрожало. Когда клюшка ломается или теряется, игру ведь не останавливают.

00:25

fifa_guru

Судьи тащат Тампу не стесняясь! Раску надо было кинуть лезвием в лицо судье чтобы тот прозрел!

00:09

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