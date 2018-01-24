Шайба с передачи Наместникова принесла "Тампе" победу в овертайме

"Тампа-Бэй" на выезде в овертайме выиграл у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победная шайба была заброшеная с передачи российского нападающего Владислава Наместникова. Также на его счету в этой встрече один гол.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй" - 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Куниц - 7, 6:24 - 0:1. Эллис - 3 (бол., Йоси, Сиссонс), 7:28 - 1:1. Арвидссон - 14 (Оберг, Ирвин), 9:11 - 2:1. НАМЕСТНИКОВ - 16 (Стэмкос, Куниц), 10:48 - 2:2. Суббан - 11 (бол., Экхольм, Джохансен), 39:10 - 3:2. Стэмкос - 18 (Куккук, Куниц), 57:48 - 3:3. Гурд - 16 (НАМЕСТНИКОВ), 61:45 - 3:4.
Вратари: Сарос - Доминге.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 33 (14+11+6+2) - 31 (7+12+9+3).
Наши: Емелин (16:33/1/-1) - Кучеров (22:28/1/0), Наместников (18:00/3/4).
24 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
91’s vision, 90’s finish. 😍 #TBLvsNSH pic.twitter.com/nxvPem6qry– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 24 января 2018 г.
This pass from Vladdy!!#OHMYGOURDE 🔥 #TBLvsNSH pic.twitter.com/DTYtMqO6yx– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 24 января 2018 г.
Упёртый русский
Да, без Хедмана и Палата, с Домингесом в воротах, в спаренной игре грохнуть НП на их площадке - дорогого стоит. Думал, что шансов немного, а вон оно как! Никитосу - не унывать, должно залететь в следующей игре. Влад со Стаммером сегодня красавцы!
08:48
gibson
Сергачев по решению тренера присел, не травма. Посмотреть на игру со стороны, так сказать, слишком много ошибается последнее время. В следующем матче уверен будет играть. Воспитывают. Тампа кризис наконец-то преодолела. После первого периода что-то произошло и игру свою вернули. Победа была заслуженная, Тампа была лучше. Ждем когда преодолеет кризис Кучеров. Сегодня отдал три шикарные передачи на партнеров (те ничего не забили). Но надо забивать самому.
07:57
Долго наблюдал за идиотами на эт
Васе отдых, победу вырвали, Куча без очков, жаль.
07:05
maxcds
Надеюсь Миша в воспитательных целях сидит (и это правильно), а не травма. Ибо не...! Куч - бесподобен. Видит площадку отлично, культура паса- высший уровень. Вчера трижды Джонсону отдавал под гол, сегодня пару раз. А самому забить не везет - все в сантиметрах. Короче Тампа сегодня победила главного контендера контендеров чтоли?
07:04