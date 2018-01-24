Шайба с передачи Наместникова принесла "Тампе" победу в овертайме

"Тампа-Бэй" на выезде в овертайме выиграл у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победная шайба была заброшеная с передачи российского нападающего Владислава Наместникова. Также на его счету в этой встрече один гол.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй" - 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Куниц - 7, 6:24 - 0:1. Эллис - 3 (бол., Йоси, Сиссонс), 7:28 - 1:1. Арвидссон - 14 (Оберг, Ирвин), 9:11 - 2:1. НАМЕСТНИКОВ - 16 (Стэмкос, Куниц), 10:48 - 2:2. Суббан - 11 (бол., Экхольм, Джохансен), 39:10 - 3:2. Стэмкос - 18 (Куккук, Куниц), 57:48 - 3:3. Гурд - 16 (НАМЕСТНИКОВ), 61:45 - 3:4.

Вратари: Сарос - Доминге.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (14+11+6+2) - 31 (7+12+9+3).

Наши: Емелин (16:33/1/-1) - Кучеров (22:28/1/0), Наместников (18:00/3/4).

24 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.