Шайба Радулова помогла "Далласу" одержать волевую победу над "Анахаймом"

"Даллас" на своей площадке обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Хозяева уступали в счете 0:3 до середины второго периода.

Первую шайбу "Старз" в этой игре забросил Александр Радулов, после чего команда смогла забить еще 4 гола. Также на счету россиянина результативная передача. Валерий Ничушкин набрал 1 (0+1) очко. Вратарь Антон Худобин отразил 22 броска их 25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Анахайм" - 5:3 (0:2, 4:1, 1:0)

Голы: Сильверберг - 2 (Линдхольм, Комтуа), 9:01 - 0:1. Шервуд - 1 (Мэнсон, Лундстрем), 13:28 - 0:2. Хенрик - 2 (бол., Стил, Линдхольм), 28:09 - 0:3. Радулов - 4 (бол., Сегин, Клингберг), 31:14 - 1:3. Кэррик - 1 (Ничушкин, Спецца), 33:52 - 2:3. Бенн - 4 (Сегин, Комо), 34:01 - 3:3. Клингберг - 3 (бол., Радулов), 37:46 - 4:3. Факса - 1 (п.в., Бенн, Линделл), 58:32 - 5:3.

Вратари: Худобин - Гибсон (Миллер, 40:00, 57:48 - 58:32).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 51 (14+30+7) - 25 (10+4+11).

Наши: Ничушкин (9:54/4/0), Радулов (19:15/4/+1) - -.

14 октября. Даллас. American Airlines Center.

"Нэшвилл" - "Айлендерс" - 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

Голы: Ярнкрок - 1 (Бонино, Хартман), 15:25 - 1:0. Форсберг - 2 (Джохансен, Арвидссон), 16:37 - 2:0. Арвидссон - 3 (Джохансен, Хэмьюс), 19:50 - 3:0. Нельсон - 1 (Ли, Эберле), 26:14 - 3:1. Лэдд - 1 (Барзал), 32:02 - 3:2. Террис - 1 (бол., Йоси), 44:32 - 4:2. Форсберг - 3 (бол., п.в., Экхольм), 59:00 - 5:2.

Вратари: Сарос - Ленер (58:16 - 59:00).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 29 (16+6+7) - 22 (4+12+6).

14 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.