Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" на своем льду переиграл "Лос-Анджелес" – 3:1. Один из голов "Пингвинз" на счету Евгения Малкина, который отличился на последней минуте и отправил шайбу в пустые ворота.
Благодаря этому успеху "Питтсбург" одержал третью победу подряд, а "Кингз" потерпели третье кряду поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Лос-Анджелес" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Ривз - 4, 26:06 - 1:0. Фанеф - 4 (бол., Кемпе, Мартинес), 27:22 - 1:1. Астон-Ризе - 3 (бол., Летанг, Мяяття), 45:24 - 2:1. МАЛКИН - 32 (п.в., Кросби, Раст), 59:35 - 3:1.
Вратари: Мюррей - Куик (58:56 - 59:35).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 39 (12+12+15) - 35 (14+13+8).
Наши: Малкин (20:29/ 5/+2) - -.
16 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Материалы других СМИ
bezik
Даути в последних 10 матчах сломал клюшек 5 в концовке. Чувствую, не хочет он там оставаться
12:29
maxcds
Кто этот очередной чубакка?
12:05
fifa_guru
какое-то интересное большинство: летанг-мяття-риз...
11:38
Vasek
Остон-Риз приятно удивляет. Уже в 1-е звено подняли! дали большинство. Еще раз говорит о пользе спуска в АХЛ перед началом карьеры в НХЛ. Самый опасный форвард первой половины игры Ривз))) а кому еще быть таким в игре с дубовыми Королями?! Фанёф и Габи хорошо начали в новых клубах. Выбрались из болот...
08:38
Марио66
Чёт Даути жалко прям стало.
08:33