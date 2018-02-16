Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" на своем льду переиграл "Лос-Анджелес" – 3:1. Один из голов "Пингвинз" на счету Евгения Малкина, который отличился на последней минуте и отправил шайбу в пустые ворота.

Благодаря этому успеху "Питтсбург" одержал третью победу подряд, а "Кингз" потерпели третье кряду поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Лос-Анджелес" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Ривз - 4, 26:06 - 1:0. Фанеф - 4 (бол., Кемпе, Мартинес), 27:22 - 1:1. Астон-Ризе - 3 (бол., Летанг, Мяяття), 45:24 - 2:1. МАЛКИН - 32 (п.в., Кросби, Раст), 59:35 - 3:1.

Вратари: Мюррей - Куик (58:56 - 59:35).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (12+12+15) - 35 (14+13+8).

Наши: Малкин (20:29/ 5/+2) - -.

16 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.