Шайба Дадонова принесла "Флориде" победу над "Детройтом"

"Флорида" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего "Пантерз" Евгения Дадонова.
Россиянин был признан 3-й зевздой игры.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Флорида" - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Хоффман - 16 (бол., Юбердо, Барков), 3:09 - 0:1. Дадонов - 17 (Юбердо, Барков), 17:21 - 0:2. Ванек - 5, 30:00 - 1:2.
Вратари: Ховард (58:38 - 58:46, 58:57) - Луонго.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 34 (10+8+16) - 23 (9+7+7).
Наши: - - Дадонов (15.39/3/+1), Киселевич (13.53/0/0).
22 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
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