Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Сент-Луис"

"Чикаго" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Одну из шайб "Блэкхокс" забросил Артем Анисимов, который провел на площадке 16 минут. Этот гол стал для россиянина первым в сезоне. Также на его счет результативная передача.

Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко записал на свой счет 1 (0+1) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Анисимов - 1 (Саад, Кахун), 11:51 - 1:0. Кейн - 5 (бол.), 16:01 - 2:0. Шенн - 1 (Шмолц, Тарасенко), 32:35 - 2:1. Перрон - 4 (бол.), 41:44 - 2:2. Шенн - 2 (бол., Стин, Парэйко), 44:47 - 2:3. Дебринкэт - 5 (Тэйвз, Кит), 53:06 - 3:3. Дебринкэт - 6 (Густафссон, Анисимов), 64:51 - 4:3.

Вратари: Уорд - Аллен (32:31 - 32:35).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 50 (23+16+6+5) - 38 (10+12+12+4).

Наши: Анисимов (16:10/1/+2) - Барбашев (10:54/0/+1), Тарасенко (21:59/7/-1).

14 октября. Чикаго. United Center.