Сергей Гомоляко: "Положение Шипачева показательно для наших молодых хоккеистов"

Прославленный форвард "Магнитки", бывший вице-президент "Трактора" Сергей Гомоляко, комментируя повторный отъезд Вадима Шипачева в фарм-клуб "Вегаса", отметил, что в Северной Америке российских игроков не ждут с распростертыми объятиями. По его мнению, остается надеяться на переход форварда в другую команду НХЛ.

– В 30 лет тяжело адаптироваться в новой лиге, – заявил Гомоляко. – Вадиму предлагали остаться в России, но он решил уехать за океан на хороший контракт. В Северной Америке нас не ждут с распростертыми объятиями. Вадик – хороший игрок, надо потерпеть и адаптироваться, что в 30 лет это тяжеловато.

– Как относитесь к сложившейся ситуации?

– Нынешнее положение Шипачева должно быть показательным для наших молодых хоккеистов, которые уезжают в Америку, не зная, что там происходит. Там очень много хороших канадских и американских игроков. К нашим там не очень хорошо относятся.

– Считаете отъезд Шипачева не совсем продуманным?

– Да, неудачно получилось. Тем более, он выступал за хорошую команду и был на весомом контракт, олимпийские перспективы были. Сейчас он вынужден ждать, когда его обменяют или дадут еще шанс.

– Обмен в "Монреаль" пойдет на пользу?

– Надеюсь, его обменяют в другой клуб, где у него все получится. Как бывший хоккеист, желаю Вадиму удачного разрешения сложившейся ситуации. Надеюсь, он где-нибудь заиграет, а не продолжит сидеть на лавке или выступать в низших лигах. (Евгений БЕЛОУСОВ)