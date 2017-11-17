"Сент-Луис" победил "Эдмонтон", Тарасенко очков не набрал

"Сент-Луис" в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюзмены" прервали двухматчевую серию неудач. "Ойлерз" остались на предпоследнем месте "Запада".

В составе победителей три (2+1) очка на свой счет записал Брэйден Шенн. Нападающий Владимир Тарасенко отыграл 18 минут, четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности "+1". Очков россиянин не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Сент-Луис" – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Соботка - 4 (мен., Пьетранджело, Штястны), 15:14 - 0:1. Стром - 3 (бол., Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 15:43 - 1:1. Стин - 3 (бол., Шенн, Пьетранджело), 27:20 - 1:2. Шенн - 6 (Апшолл), 45:44 - 1:3. Шенн - 7 (Шворц, Парэйко), 47:28 - 1:4.

Вратари: Тэлбот - Аллен.

Штраф: 27 - 15.

Броски: 30 (12+12+6) - 39 (13+19+7).

Наши: - - Тарасенко (18:40/4/+1).

17 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.