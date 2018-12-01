"Сент-Луис" обыграл "Колорадо", Тарасенко и Задоров отметились голами

"Колорадо" на своем льду потерпел поражение от "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюз" прервал победную серию "Эвеланш", которая состовляла 6 встреч.

В составе хозяев голом отметился россиянин Никита Задоров, а в составе гостей - Владимир Тарасенко. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Сент-Луис" - 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Тарасенко - 9 (Эдмундсон, Барбашев), 4:57 - 0:1. Стин - 6 (бол.), 19:29 - 0:2. Задоров - 3, 21:08 - 1:2. Рантанен - 11 (бол.), 42:13 - 2:2. Парэйко - 4 (Эдмундсон), 61:34 - 2:3.

Нереализованный буллит: Сундквист (Сент-Луис Блюз), 32:37.

Вратари: Варламов - Аллен.

Штраф: 24 - 15.

Броски: 29 (12+5+12+0) - 37 (12+18+5+2).

Наши: Задоров (23.22/1/0), Каменев (5.35/2/-1) - Барбашев (11.57/0/+1), Тарасенко (19.41/4/+1).

1 декабря. Денвер. Pepsi Center.