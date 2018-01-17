Сарос, Спецца и Лундквист - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой стал вратарь "Нэшвилла" Юусе Сарос, отразивший все 43 броска по своим воротам в матче против лидера Западной конференции "Вегаса" (1:0).

Второй звездой дня был признан форвард "Далласа" Джейсон Спецца, на счету которого 2 (0+2) очка в игре против "Детройта" (4:2).

Тройку лучших игроков дня замкнул голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист отразивший 25 из 26 бросков в игре с "Филадельфией" (5:1). Отметим, что 35-летний швед стал первым вратарем в истории НХЛ, одержавшим по 20 побед в 13 сезонах подряд.