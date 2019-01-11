"Сан-Хосе" одержал победу над "Вегасом". Зыков дебютировал в составе "Найтс"

"Сан-Хосе" одержал победу над "Вегасом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Акулы" одержали пятую победу подряд. Российский нападающий Валентин Зыков дебютировал в составе "Голден Найтс".

Ранее 23-летнего форварда взяли с драфта отказов. Зыков провел на льду 9 минут 26 секунд и заработал показатель полезности "-1".

В составе победителей голами отметился нападающие Томаш Хертл, Йоонас Донской и защитник Эрик Карлссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" (Парадайс) – "Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Носек – 6 (Ривз, Макнэбб), 1:34 – 1:0. Хертл – 16, 34:05 – 1:1. Меррилл – 1 (Пирри, Так), 42:16 – 2:1. М. Карлссон – 7 (Бернс, Лабанк), 47:24 – 2:2. Донской – 14 (Хертл, Кейн), 48:03 – 2:3.

Вратари: Флери (57:11) – Джонс.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 38 (13+12+13) – 27 (10+5+12).

Наши: Зыков (9.26/2/-1) – -.

11 января. Парадайс. T-Mobile Arena.