"Сан-Хосе" обыграл "Ванкувер", Бернс набрал 50-е очко в сезоне

"Сан-Хосе" дома обыграл "Ванкувер" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Шаркс" принес Брент Бернс, на счету которого решающая шайба и результативная передача. Эти результативные действия стали для 32-летнего защитника 49-м и 50-м соответственно (10+40).

Для "Сан-Хосе" эта победа стал третьей в четырех последних матчах. "Ванкувер", в свою очередь, уступил во второй игре подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" - "Ванкувер Кэнакс" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Бедкер - 9 (Тирни, Хансен), 8:41 - 1:0. Бернс - 10 (Райан, Кутюр), 24:57 - 2:0. Серенсен - 4 (Браун, Власик), 43:06 - 3:0. Д. Седин - 14 (Ванек, Х. Седин), 46:43 - 3:1. Тирни - 14 (Бернс, Бедкер), 52:33 - 4:1.

Вратари: Джонс - Нильссон.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 30 (10+11+9) - 44 (9+22+13).

Наши: - - Голдобин (14:29/2/-1).

16 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.