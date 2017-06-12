Салливан – первый американский тренер, выигравший Кубок Стэнли больше одного раза

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан выиграл второй Кубок Стэнли в карьере. Уроженец Массачусетса стал первым американским специалистом, поднимавшим этот трофей над головой больше одного раза. Напомним, что 49-летний Салливан возглавил "Пингвинов" в ноябре 2015 года.

Последним тренером, дважды выигрывавшим Кубок Стэнли, был Скотти Боумэн в 1990-х годах. Но наставник "Детройта" является уроженцем и гражданином Канады.

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