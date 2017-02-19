Руссель, Стоун и Мразек - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан форварда "Далласа" Антуан Руссель, который забросил три шайбы в матче с "Тампа-Бэй" (4:3 ОТ). Это его дебютный хет-трик в карьере. Руссель - первый француз, забросивший три шайбы в одном матче НХЛ.

Вторым стал нападающий "Оттавы" Марк Стоун, записавший на свой счет 5 (1+4) очков в игре с "Торонто" (6:3), а замкнул тройку голкипер "Детройта" Петр Мразек, сделавший 34 сэйва в поединке с "Вашингтоном" (3:2 ОТ).