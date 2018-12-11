Росс Махоуни: "Броски 16-летнего Овечкина производили устрашающее зрелище"

Помощник генерального менеджера "Вашингтона" Росс Махоуни наблюдал за нынешним капитаном и нападающим столичного клуба Александром Овечкиным на чемпионате мира по хоккею среди юношей до 18 лет в Словакии, сообщает The Athletic. Махоуни увидел сильные стороны российского спортсмена еще в 16-летнем возрасте.

– Сочетание мастерства, мощи и силы юного Овечкина сразу привлекло меня, – цитирует Махоуни The Athletic. – Ему тогда было 16 лет, а хоккеист был больше похож на 19-летнего спортсмена. Его броски были элитными. Устрашающее зрелище. Овечкин испытывал любовь к хоккею. Александр радовался голам своих партнеров по команде, хотя обычно он был тем, кто забивал.

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