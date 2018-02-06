Рик Нэш: "Понятия не имею, как объяснить сыну, что он больше не может болеть за "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш признался, что находится в шоковом состоянии от решения клуба обменять его. Хоккеист отметил, что размышлял об этой ситуации, но надеялся, что до этого дело не дойдет.

Напомним, что ранее Нэш по просьбе руководства выслал список из 18 клубов, в которые он не хочет переходить. 33-летний ветеран не против продолжить карьеру в "Нэшвилле", "Коламбусе", "Далласе", "Сент-Луисе", "Сан-Хосе" и "Питтсбурге".

– Нужно думать о семье, своих детях и возможности побороться за Кубок, – цитирует Newsday Нэша. – Я понятия не имею, как объяснить сыну, что он больше не может болеть за "Рейнджерс". Это добивает меня. Каждый раз, когда команда забивает, он начинает петь песни.

Когда меня попросили составить список клубов – я был в шоке. Вы знаете, что такое может произойти, но понятия не имеете, что будете чувствовать в этот момент. Моя цель – выиграть Кубок с "Рейнджерс" и провести успешный сезон. Но пока все складывается не очень удачно.