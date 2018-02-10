"Рейнджерс" вызвал Георгиева из АХЛ

"Рейнджерс" в своем официальном Твиттере сообщил, что клуб вызвал из АХЛ голкипера Александра Георгиева. Россиянин текущий сезон проводит за "Хартфорд" и одержал 12 побед в 31 встрече регулярного чемпионата.
В среднем он пропускает по 2,97 шайб за игру при проценте отраженных бросков 90,8. Это его первый сезон в Северной Америке, и он не провел ни одной встречи в НХЛ.
OFFICIAL #NYR TRANSACTION: The Rangers have recalled goaltender Alexandar Georgiev from @WolfPackAHL. pic.twitter.com/qkD26skpYF– New York Rangers (@NYRangers) 10 февраля 2018 г.
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