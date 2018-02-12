"Рейнджерс" обыграл "Виннипег" и впервые с января выиграл две встречи подряд

"Рейнджерс" на выезде выиграл у "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1. Счет открыли хоккеисты "Виннипега" уже на второй минуте, но гостям удалось одержать волевую победу и впервые в середины января выиграть две встречи подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Наши: Куликов (14:42/0/0) - -
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ростовский свин
такое поражение это просто неудача...смотрел игру -благо она была вчера в 11 - по игре пег имел кучу моментов - лундквист выдал хороший матч + 2 шайбы пега не засчитали ,рейнджеры воспользовались провалом обороны пега при выходе из зоны -цукарело перехватил на синей вышел один на один и броисл между щитков байку-шайба заползла в ворота...лишь во втором периоде была равная игра -1 и 3 были за пегом ,особенно в первом было преимущество заметное.Но на мой вкус пег попрежнему тяжелый. привычной легкости не было -большое колчество моментов обьясняется очень слабыми рейнджерами...но лундквист подтянул.
09:12
Упёртый русский
Ростовский там ванговал пару поражений пега - получите, распишитесь...
02:35
maks55555
Лундквист в этой игре был очень хорош, вот и смогли выиграть, Виннипегу возвращение Шайфли почему-то пошло совсем не на пользу, опять поражение.
01:55