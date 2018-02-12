01:44 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" обыграл "Виннипег" и впервые с января выиграл две встречи подряд

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"Рейнджерс" на выезде выиграл у "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1. Счет открыли хоккеисты "Виннипега" уже на второй минуте, но гостям удалось одержать волевую победу и впервые в середины января выиграть две встречи подряд. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Наши: Куликов (14:42/0/0) - -

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ростовский свин

такое поражение это просто неудача...смотрел игру -благо она была вчера в 11 - по игре пег имел кучу моментов - лундквист выдал хороший матч + 2 шайбы пега не засчитали ,рейнджеры воспользовались провалом обороны пега при выходе из зоны -цукарело перехватил на синей вышел один на один и броисл между щитков байку-шайба заползла в ворота...лишь во втором периоде была равная игра -1 и 3 были за пегом ,особенно в первом было преимущество заметное.Но на мой вкус пег попрежнему тяжелый. привычной легкости не было -большое колчество моментов обьясняется очень слабыми рейнджерами...но лундквист подтянул.

09:12

Упёртый русский

Ростовский там ванговал пару поражений пега - получите, распишитесь...

02:35

maks55555

Лундквист в этой игре был очень хорош, вот и смогли выиграть, Виннипегу возвращение Шайфли почему-то пошло совсем не на пользу, опять поражение.

01:55

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