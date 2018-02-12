"Рейнджерс" обыграл "Виннипег" и впервые с января выиграл две встречи подряд

"Рейнджерс" на выезде выиграл у "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1. Счет открыли хоккеисты "Виннипега" уже на второй минуте, но гостям удалось одержать волевую победу и впервые в середины января выиграть две встречи подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Наши: Куликов (14:42/0/0) - -