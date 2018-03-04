"Рейнджерс" обыграл "Эдмонтон", Георгиев одержал первую победу в НХЛ

"Рейнджерс" победил "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В воротах нью-йоркского клуба играл голкипер Александр Георгиев. Для него матч стал третьим в НХЛ и первым победным. Он отразил 35 бросков и был признан второй звездой матча. Россиянин Павел Бучневич стал автором одной из голевых передач "Рейнджерс".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Рейнджерс" - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Крайдер - 12 (Зибанежад, Гилмор), 0:54 - 0:1. Макдэвид - 30 (Беннинг, Тэлбот), 25:43 - 1:1. Зибанежад - 19 (бол., БУЧНЕВИЧ, Цуккарелло), 27:51 - 1:2. Кэри - 7 (Маклеод, Деарне), 29:07 - 1:3. Ньюджент-Хопкинс - 17 (Макдэвид, Секера), 36:48 - 2:3.
Вратари: Тэлбот (36:34 - 36:48, 57:32 - 57:33, 59:36) - ГЕОРГИЕВ.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 37 (6+16+15) - 34 (8+22+4).
Наши: Слепышев (12:30/1/-1) - Бучневич (17:08/1/1), Наместников (15:50/1/0).
Антон Шипулин гений биатлона
Весёлый© Что мешало Тарасенко Ришара взять? ====================== Так и говорю: богатыри - не те. Звезды 2000-х на минималках обходят нынешних недозвезд в их лучшие сезоны
14:39
Весёлый©
Vasek как Дацюк шведскую диаспору Тройта. ___ Забыл добавить, что абсолютно не согласен с этим утверждением. Шведы "Детройта" брали корыта задолго до того, как Еронко провозгласил их нацию "вялой".
14:11
Весёлый©
Антон Шипулин гений биатлона Вообще, тебе не кажется, что "были люди в наше время,/Овечкин, Малкин, Кейн и ко - до сих пор погоду делают ___ Ну дык это же "золотая молодежка-2005". Сибрук, Уэбер, Гецлаф, Бержерон, Кросби и твой любимый Майк Ричардс. Супротив Малкинда, Овечки и Радулса. Впрочем, может Гэри убрал физику из игры? Что мешало Тарасенко Ришара взять?
14:09
Антон Шипулин гений биатлона
Обмельчали звезды, кароч
13:38
Антон Шипулин гений биатлона
Весёлый© Короче, всякие Кучеровы, Лайне, Мэтьюсы, Маккиноны и ко на полных оборотах - набирают очков и голов меньше Малкиных-Овечкиных на полуоборотах, которые на классе просто играют не напрягаясь особо?
13:37
Антон Шипулин гений биатлона
Весёлый© Вообще, тебе не кажется, что "были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри - не вы"? Обмельчали, кароч, клюшкари, не кажется? "Пенсионеры" Овечкин, Малкин, Кейн и ко - до сих пор погоду делают, уже 10 лет подряд, а все нынешние "звезды" и рядом не стоят.
13:35
Весёлый©
Vasek ___ Жену Прайса, видимо, уговорила пресса. Но она хотя бы попыталась! (ну да, практически цитата из "Пролетая над ..." подходит). Чикаго - это такое же место считалось в 90-х, хуже Монреаля и Торонто. Можем повторить! А их тамошняя журналистика: во время трансляции еще до дедлайна показали крупным планом лу, так комментаторы сразу же - готовится к большой сделке! И? Долго мы будем её ждать? Но дедушке Дону, конечно же, хорошо преподнести подарок в виде корыта от его любимых Торонто/Бостона на пенсию. Попроси свой Мышвилль, чтобы они не сильно сопротивлялись, и чтобы Сиссонс не был топом. )
13:21
Vasek
Весёлый, ЛеБрюн же кажись не авторитет в мире инсайда?! Бьет пальцем в небо. Тада можно и провал Чикаго объяснить возвращением Шарпа... к жене Кроуфорда (или бывшей?). Дальше заголовков я эти желтые статьи на хоккейных страницах не изучаю))) Прайс так и остался в Хабах, хотя за месяц до дедлайна поползли слухи, что Сент-Лиус готов забрать его к себе. ЛеБрюн наверное. Там ещё (не желто) вроде Нюла в Торонто не хочет быть в тени. Глядишь Марнер вполне согласится на роль Малкина. Тем более Марнер местный, а Меттьюз мексиканец. Покровительство Дона Черри решит. А потом Марнер поглотит Остона, как Дацюк шведскую диаспору Тройта. Карьеру оба закончат в логове Меттьюза в Аризоне. Чорт, сумбурно как-то получилось.
12:53
Весёлый©
Vasek "артроз" ___ Хехе. Не, ну правда, это какая-то болезнь и проклятие региона, глядеть на то, как они новой иконе поклоняются. В прошлом сезоне Гретцки в одной из трансляций замучили вопросами про некствана, и Мессье тоже вроде спрашивали. К Драйзу отношусь спокойнее, хотя в прошлом сезоне они сначала вдвоем с Маруном зажигали, лишь потом с МакДи. Кто-то говорит, что там проблемы неигрового плана, какая-то история в стиле жены Прайса или подружек других хоккеистов Хэмилтона. Марнера и Бержика вот жаль. Мэттьюс и Бэбс сожрут его дацюкианство, а сезон Бержи с покером, хет-триком и очку за матч, чего никогда не было, практически закончен из-за травмы. И еще про Ковальчука вспомнил, раз уж о предпочтениях. Ремембер, в прошлом сезоне его звали в Калгари? Пришло это на ум, когда читал кэповский прогноз от ЛеБрюна, типа, Нью-Йорк, Калифорния и Флорида для звезды. Контендеры не захотят, а такие прогнозы с расчетом на гламур и чем бы занять себя и семью вечером - это не инсайдерство, как-то так.
12:17
Vasek
ну ладно Драйз полу-топ. Но свое звено не потащил, пришлось на подхват к МакДи вернуться.
11:52
Vasek
Весёлый, нет, надеюсь нет. Пусть Далин окажется в более благоприятном регионе. Да и артроз не надо Маку, маловато быть светлым пятном в нефтяном... а то, понимаешь, сидит один такой на коне белом и ручкой машет. Драйз не топ.
11:46
Весёлый©
Vasek __ Ну нельзя сказать, что он совсем уж пятым колесом, даже из наблюдаемых матчей в этом сезоне его два раза башкой в борт отправляли, после одного Стамеска дрался за него, что как бы не статусно капитанству. Но своего Маруна у Тампы не было (см. кейс МакДи - Мэннинг). Просто с моего дивана вот уж что Рагс, что Хабс, что Жакеты на одно лицо сколько уже лет, нет результативных игроков в атаке, плюс ковыряния и схемы (хотя те же Торонто и Бостон сделали этот процесс интересным и привлекательным глазу). Пропадет, ой пропадёт. ЗЫ. Думаешь, Эднонтон затащит?) Топ-пик и Арт Росса Маку?
11:38
Vasek
Весёлый, в какие такие перспективы? Он в Тампе прокачался исключительно благодаря игре с Кучем и в Рагс будет таким же. Если в итоге достигнет уровня не-топа Анисимова будет успех. К 25 годам у Анисимова было 5 полных сезонов в НХЛ, у Намеса только 3. Наместников середняк не более.
11:18
Vasek
Нефть атцы борьбы за высочайший драфт-пик! Они знают и умеют, как его получить. Это вы думаете. что Нефть сегодня проиграла. Но нет! Нефть выиграла у прямого конкурента за более высокий драфт пик. Да ещё и в основное время. Мастера.
11:12
Весёлый©
У Спунера было семь очков в трех матчах после обмена. Бостон, ну такое. В радужные перспективы Наместникова "I want to believe" (с), но нет.
11:07
oleg.bob
Эдмонтон совсем деградировал!
09:34
maxcds
Георг божил
09:32