"Рейнджерс" обыграл "Эдмонтон", Георгиев одержал первую победу в НХЛ

"Рейнджерс" победил "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В воротах нью-йоркского клуба играл голкипер Александр Георгиев. Для него матч стал третьим в НХЛ и первым победным. Он отразил 35 бросков и был признан второй звездой матча. Россиянин Павел Бучневич стал автором одной из голевых передач "Рейнджерс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Рейнджерс" - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Крайдер - 12 (Зибанежад, Гилмор), 0:54 - 0:1. Макдэвид - 30 (Беннинг, Тэлбот), 25:43 - 1:1. Зибанежад - 19 (бол., БУЧНЕВИЧ, Цуккарелло), 27:51 - 1:2. Кэри - 7 (Маклеод, Деарне), 29:07 - 1:3. Ньюджент-Хопкинс - 17 (Макдэвид, Секера), 36:48 - 2:3.

Вратари: Тэлбот (36:34 - 36:48, 57:32 - 57:33, 59:36) - ГЕОРГИЕВ.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 37 (6+16+15) - 34 (8+22+4).

Наши: Слепышев (12:30/1/-1) - Бучневич (17:08/1/1), Наместников (15:50/1/0).