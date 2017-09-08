Рене Фазель: "Зарипов? У ИИХФ нет договоренности с НХЛ о дисквалификации игроков"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что между организацией и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) нет договоренности о взаимном уважении дисквалификаций. По его словам, в вопросах антидопинговой политики большую роль играет профсоюз игроков лиги.

Напомним, что НХЛ разрешила нападающему Данису Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

– Когда мы разговаривали с вами в конце июля, это как раз было после того, как Зарипова дисквалифицировали на два года, – вы говорили о ее наличии.

– Это было не так, ошибка (Фазель не уточнил, действительно ли "не было" или что-то изменилось – Прим. "СЭ"). У нас нет соответствующей договоренности. Только о взаимном уважении контрактов. И в любом случае в вопросах антидопинговой политики большую роль играет профсоюз игроков НХЛ. Скажем, тот же мельдоний является разрешенным в Национальной хоккейной лиге.

– Лига вроде его запрещала.

– Насколько мне известно – он разрешен. И если кто-то в Европе попался на мельдонии, в НХЛ ему играть позволят. Ну а если возвращаться к Олимпиаде и приездам по собственной инициативе – ситуация будет запутанной. Само собой, меня такие случаи только порадуют, но в то же время контракты нужно уважать, при этом я обязательно буду держать связь с профсоюзом игроков. Пока от него не поступало запросов.

А что касается того самого "заверения", о котором вы вначале спрашивали: Гэри Беттмэн общался напрямую с национальными федерациями, и все сказали ему да. И это, наверное, правильно. Мы должны уважать эти контракты. Иначе это может обернуться. Понятно уже, что для появления энхаэловцев в Пхенчхане нужно настоящее чудо. И даже специальные запросы будет крайне трудно удовлетворить. Потому что мы не хотим нарушать закон. (Игорь ЕРОНКО)

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