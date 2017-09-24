"Питтсбург" посетит Белый дом с Кубком Стэнли

"Питтсбург" выпустил обращение на своем официальном сайте, в котором сообщил, что посетит Белый дом в этом году с Кубом Стэнли. Ранее президент США Дональд Трамп отказался устраивать чемпионский ужин для "Голден Стэйт".

"Питтсбург" уважает давние традиции команд-чемпионов, которые посещают Белый дом. Мы посещали его и после предыдущих чемпионатов и в этом году приняли приглашение от президента.

Любое соглашение или несогласие с политикой президента или повесткой дня может быть выражено другими способами. Однако мы очень уважаем права других людей и групп выражать свое мнение по их усмотрению", – говорится в сообщении клуба.

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