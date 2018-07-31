16:32 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" на русском языке поздравил Малкина с днем рождения


"Питтсбург" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения своего нападающего Евгения Малкина. Сообщение опубликовано на русском языке.

- С днем рождения, Евгений Малкин!, - говорится в сообщении. Затем на английском языке написано: "это значит "с днем рождения" (мы так думаем)".

Также сообщение содержит видео, посвященное игроку. Сегодня российскому нападающему исполнилось 32 года.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/penguins/status/1024279122380500992

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