"Питтсбург" на русском языке поздравил Малкина с днем рождения

"Питтсбург" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения своего нападающего Евгения Малкина. Сообщение опубликовано на русском языке.

- С днем рождения, Евгений Малкин!, - говорится в сообщении. Затем на английском языке написано: "это значит "с днем рождения" (мы так думаем)".

Также сообщение содержит видео, посвященное игроку. Сегодня российскому нападающему исполнилось 32 года.