"Питтсбург" на русском языке поздравил Малкина с днем рождения

"Питтсбург" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения своего нападающего Евгения Малкина. Сообщение опубликовано на русском языке.
- С днем рождения, Евгений Малкин!, - говорится в сообщении. Затем на английском языке написано: "это значит "с днем рождения" (мы так думаем)".
Также сообщение содержит видео, посвященное игроку. Сегодня российскому нападающему исполнилось 32 года.
С Днём рождения, @emalkin71geno! )))))– Pittsburgh Penguins (@penguins) 31 июля 2018 г.
It means happy birthday (we think). pic.twitter.com/0zOgEpnfUm
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