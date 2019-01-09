Петр Кочетков: "Хочется попробовать свои силы в Северной Америке"

Вратарь "Сочи" и молодежной сборной России Петр Кочетков в интервью "Известиям" отметил, что хотел бы проверить свои силы в Северной Америке. Игрок принял участие в МЧМ-2019 в Ванкувере.

— Стремитесь попробовать себя в НХЛ?

– Хочется проверить свои силы в Северной Америке. Но туда надо ехать готовым. Я пока не могу сказать, что готов к тому хоккею.

— С нетерпением ждете ближайшего драфта?

– Если задрафтуют, хорошо — буду принадлежать конкретному клубу НХЛ. Если нет, ничего страшного — стану искать клуб сам.

— Будете ждать, когда закрепитесь на взрослом уровне в России? Или готовы попробовать в юниорских лигах Северной Америки?

– У каждого свой путь. Был момент, когда я думал над вариантом с юниорскими лигами за океаном. Но не было предложений и возможностей туда уехать. Поэтому стал пробиваться в МХЛ и ВХЛ, а сейчас нацелен на КХЛ.