Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать волевую победу над "Торонто"

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 3:2. "Кэпиталз" уступал по ходу игры со счетом 0:2, но смог довести дело до овертайма за счет дубля Джастина Уильямса. В одном из голов ему ассистировал нападающий Евгений Кузнецов, который провел на площадке 20 минут 7 секунд. Решающий удар в этом поединке на счету Тома Уилсона.
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площыдке 19 минут 52 секунды, защитник Дмитрий Орлов - 25 минут 22 секунды. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев не принимал участия в этом матче из-за травмы.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Первый матч
"Вашингтон" - "Торонто" - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Наши: Овечкин (19:52/1/-1), Кузнецов (20:07/3/1), Орлов (25:22/4/1) - -.
HBK621381
У холтби на шлеме флаг украины чтоли?
05:42
Марио66
Единственная надежда Торонты в этой серии, что они перебегают Вашингтон по скоростям и общекомандному движению. Единственная надежда Вашингтона на успех в этой серии - что молодежи Торонты не хватит мощи задавить дуболомов во главе с "бесконечным".
05:42
HBK621381
-1, полный ноль в атаке, зато самым первым побежал поздравлять вилсона.
05:41
HBK621381
Плакса-овца опять спряталась за широкую спину Вильямса. Опять за плаксу-овцу другие отдуваются. А все заслуги потом припишут плаксе-овце. Схема накатанная. бггг
05:40
igogohruhru
Ови - мастер. Играет стабильно.
05:32
Монте-Кристо(Мститель) .
Перед данным плей-офф вычитал умную мысль хоккейного аналитика, что всем хорош Вашингтон. Но у него одно слабое место – главный тренер. Что наглядно доказал данный матч. Только дилетант мог поставить в одну пару Шаттенкирка и Орпика. Пенсионера и неважно играющего в обороне защитника. Они и привезли два гола в свои ворота в первом тайме. Могли привезти еще по ходу матча. Их провалы в конце третьего периода тоже могли закончиться плачевно. Чудом обошлось. Вообще столичные начали матч крайне плохо. Я много раз писал, что защитники Вашингтона много ошибаются, особенно под давлением, что наглядно показал первый период. Не выручил и Холтби. А вот вратарь Торонто стоял сказочно. Недаром его фамилия Андерсен. И он датчанин по национальности. Шаттенкирк, как отвратительно играл в обороне, так эффектно в атаке. Вот только неэффективно. 9 бросков в основное время. Пять голевых. Три стопроцентных. Но толку НОЛЬ. А вот Джастин Уильямс играл не столь эффектно, но эффективно. И если при первом его голе шедевральный пас сделал Оши. То второй гол чистая заслуга самого Джастина. Сыграл на добивании. Наглость города берет. Овечкин был обязан забивать в третьем периоде после передачи Бэкстрема. Но промазал из убойной позиции. У Вашингтона вообще мало что сегодня получалось. Но в том заслуга Торонто. Форчекинг и минимум ошибок. Их защитники показали защитникам Вашингтона мастер-класс. Хотя к концу третьего периода подустали. Но тут начало сказывать то, что у Вашингтона намного сильнее подбор игроков атаки. Длинная скамейка. Овертайм. Тотальное преимущество Вашингтона. Их гол – вопрос времени. Сказочник творит чудеса. Но тут я подумал, Андерсен ловит мертвые шайбы. Но пропустит легкую. Так и получилось. Уилсон после броска в сторону ворот забивает победный гол. Матч супер ! Лучшие игроки матча с моей точки зрения. 1- Уильямс. 2-Андерсен. Хотя третьим голом подпортил впечатление. 3-Уилсон. Овечкин ? Так себе. 2-3 раза за весь матч взорвался. Остальное время провел в летаргическом сне. Кузнецов тоже провел матч ниже среднего. Но лучше, чем Овечкин. Вторая тройка была сильнейшей у Вашингтона. Орлов тотальных ошибок не допускал. Но играл на грани. Видно, что более сильная атака его продавит. Заставит ошибаться. Упустил несколько голевых моментов. Коих он имел больше, чем Овечкин и Кузнецов вместе взятые. Все. PS./ Сегодня Страстная Пятница, поэтому выкладываю пост и ухожу. В диспуты не вступаю. Никому не отвечаю, чтобы не гневаться. И не прогневать Бога…
05:31
unLost14
mikha1, сейчас отчёт-репортаж от Монте-Кристо выйдет, там и узнаешь, в чём отличие))
05:27
fifa_guru
уильямс, уилсон, уинник.... с одной стороны вашиков похвалить за волю (с 0-2 отыгрались), с другой каждому леща прописать))
05:26
fifa_guru
хренажсебе легкая прогулка ))
05:25
mikha1
Я вот только не понял чем игра Ови в плей-офф отличается от его игры в регулярке?
05:24