Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одержать волевую победу над "Торонто"

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 3:2. "Кэпиталз" уступал по ходу игры со счетом 0:2, но смог довести дело до овертайма за счет дубля Джастина Уильямса. В одном из голов ему ассистировал нападающий Евгений Кузнецов, который провел на площадке 20 минут 7 секунд. Решающий удар в этом поединке на счету Тома Уилсона.

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площыдке 19 минут 52 секунды, защитник Дмитрий Орлов - 25 минут 22 секунды. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев не принимал участия в этом матче из-за травмы.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Вашингтон" - "Торонто" - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Наши: Овечкин (19:52/1/-1), Кузнецов (20:07/3/1), Орлов (25:22/4/1) - -.