Передача Голдобина не спасла "Ванкувер" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Победный бросок на счету нападающего Дилана Ларкина.
В составе "Кэнакс" 19 минут 53 секунды отыграл нападающий Николай Голдобин. Он нанес 5 бросков, сделал результативную передачу и набрал показатель "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Ванкувер" - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Петтерссон - 10 (Эрикссон, Голдобин), 13:39 - 0:1. Хаттон - 3 (Гудбрэнсон, Годетт), 31:21 - 0:2. Абделькадер - 3 (бол.), 33:43 - 1:2. Нюквист - 2 (Де ла Росе), 41:37 - 2:2.
Победный буллит: Ларкин.
Вратари: Ховард - Маркстрем.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 30 (7+11+11+1) - 42 (17+7+14+4).
Наши: - - Голдобин (19.53/5/+2).
7 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.
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