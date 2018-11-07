Передача Голдобина не спасла "Ванкувер" от поражения в матче с "Детройтом"

"Детройт" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Победный бросок на счету нападающего Дилана Ларкина.

В составе "Кэнакс" 19 минут 53 секунды отыграл нападающий Николай Голдобин. Он нанес 5 бросков, сделал результативную передачу и набрал показатель "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Ванкувер" - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петтерссон - 10 (Эрикссон, Голдобин), 13:39 - 0:1. Хаттон - 3 (Гудбрэнсон, Годетт), 31:21 - 0:2. Абделькадер - 3 (бол.), 33:43 - 1:2. Нюквист - 2 (Де ла Росе), 41:37 - 2:2.

Победный буллит: Ларкин.

Вратари: Ховард - Маркстрем.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (7+11+11+1) - 42 (17+7+14+4).

Наши: - - Голдобин (19.53/5/+2).

7 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.