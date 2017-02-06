Нападающий Патрик Элиаш может завершить карьеру вместо того, чтобы вернуться в состав "Нью-Джерси" в этом сезоне, сообщает официальный сайт НХЛ. В мае прошлого года 40-летний чех перенес операцию на колене.

В минувшем сезоне он набрал 8 (2+6) очков в 16 матчах. В последний раз форвард выходил на лед 9 апреля 2016 года против "Торонто", забросил шайбуи отдал две результативные передачи.

Элиаш провел 1240 матчей за 20 сезонов в НХЛ (все за "Девилз") и набрал в них 1025 (408+617) очков. Он занимает первое место в истории клуба по заброшенным шайбам, голевым передачам и набранным очкам. На его счету также 162 игры в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, в которых он заработал 125 (45+80) баллов. Нападающий два раза завоевывал Кубок Стэнли (2000 и 2003).