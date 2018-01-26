08:58 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – второй по количеству голевых передач в истории "Вашингтона"


Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который набрал два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), занял втрое место в истории команды по количеству голевых передач. По числу ассистов он уступает только Бэкстрему, который и отличился после юбилейной передачи Александра. 

Лучшее достижение доовечкинской эпохи, установленное лидером "Вашингтона" 1990-х Михалом Пивонкой(418 передач), на фоне результатов нынешних лидеров кажется совсем несерьезным. (Кирилл БУРДАКОВ)

 

Лучшие ассистенты в истории "Вашингтона"

Игрок

Матчи

Передачи

Ср.

Никлас БЭКСТРЕМ

782

568

0,73

Александр ОВЕЧКИН

970

500

0,52

Михал ПИВОНКА

825

418

0,51

Майк ГАРТНЕР

758

397

0,52

Дэйл ХАНТЕР

872

375

0,43

Калле ЮХАНССОН

983

361

0,37

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

629

359

0,57

Петер БОНДРА

961

353

0,37

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда

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