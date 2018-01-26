Овечкин – второй по количеству голевых передач в истории "Вашингтона"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который набрал два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), занял втрое место в истории команды по количеству голевых передач. По числу ассистов он уступает только Бэкстрему, который и отличился после юбилейной передачи Александра.

Лучшее достижение доовечкинской эпохи, установленное лидером "Вашингтона" 1990-х Михалом Пивонкой(418 передач), на фоне результатов нынешних лидеров кажется совсем несерьезным. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории "Вашингтона"

Игрок Матчи Передачи Ср. Никлас БЭКСТРЕМ 782 568 0,73 Александр ОВЕЧКИН 970 500 0,52 Михал ПИВОНКА 825 418 0,51 Майк ГАРТНЕР 758 397 0,52 Дэйл ХАНТЕР 872 375 0,43 Калле ЮХАНССОН 983 361 0,37 Бенгт-Оке ГУСТАФССОН 629 359 0,57 Петер БОНДРА 961 353 0,37

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда