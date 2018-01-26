Овечкин – второй по количеству голевых передач в истории "Вашингтона"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который набрал два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), занял втрое место в истории команды по количеству голевых передач. По числу ассистов он уступает только Бэкстрему, который и отличился после юбилейной передачи Александра.
Лучшее достижение доовечкинской эпохи, установленное лидером "Вашингтона" 1990-х Михалом Пивонкой(418 передач), на фоне результатов нынешних лидеров кажется совсем несерьезным. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты в истории "Вашингтона"
|
Игрок
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Никлас БЭКСТРЕМ
|
782
|
568
|
0,73
|
Александр ОВЕЧКИН
|
970
|
500
|
0,52
|
Михал ПИВОНКА
|
825
|
418
|
0,51
|
Майк ГАРТНЕР
|
758
|
397
|
0,52
|
Дэйл ХАНТЕР
|
872
|
375
|
0,43
|
Калле ЮХАНССОН
|
983
|
361
|
0,37
|
Бенгт-Оке ГУСТАФССОН
|
629
|
359
|
0,57
|
Петер БОНДРА
|
961
|
353
|
0,37
500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда