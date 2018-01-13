Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой был назван капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Форвард в ночь на 13 января в матче против "Каролины" (4:3) набрал 3 (1+2) очка.

Отметим, что ранее российский форвард "Кэпиталз" стал третьей звездой встречи с "Харрикейнз".

Второй звездой дня стал голкипер "Калгари" Давид Риттих, отразивший 41 из 43 бросков по своим воротам в игре с "Флоридой" (4:2). Тройку лучших замкнул форвард "Чикаго" Давид Кемпф, на счету которого 2 (1+1) балла за результативность во встрече против "Виннипега" (2:1).

Овечкин потерял шайбу – и "Вашингтон" забил самый поздний гол в истории. Как это случилось?