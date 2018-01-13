Овечкин - третья звезда матча против "Каролины"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (4:3). Российский форвард "Кэпиталз" во встрече, состоявшейся в ночь на 13 января, набрал 3 (1+2) очка.

Первой звездой игры был назван его партнер по команде Джей Бигл, ставший автором победной шайбы. Канадский форвард отличился за 2 секунды до сирены с передачи Овечкина. Второй звездой встречи стал защитник "Каролины" Себастьян Ахо, на счету которого 2 (1+1) балла за результативность.