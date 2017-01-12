Овечкин оформил дубль в игре с "Питтсбургом"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом". Форвард увеличил преимущество своей команды во втором периоде – 2:0. Эта шайба стала для него 21-й в этом сезоне. Всего в активе 31-летнего хоккеиста теперь 1001 (546+455) очко в играх "регулярки".

Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 2857 очков в 1487 матчах.

Ранее из россиян подобного добивались Сергей Федоров – 1179 (483+696) очков, Александр Могильный – 1032 (473+559) и Алексей Ковалев – 1029 (430+599). Однако Овечкин сделал это быстрее остальных.

Овечкин является лидером среди российских хоккеистов по количеству заброшенных шайб и входит в тридцатку лучших снайперов лиги всех времен, занимая 29-е место.