Овечкин – о голе Кучерова: "Не стал бы повторять этот финт, у меня не хватит мастерства"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выступавший за Столичный дивизион, высоко оценил игру соотечественника Никиты Кучерова в Матче звезд НХЛ с командой Атлантического дивизиона (4:7).

Форвард "Тампа-Бэй" в этой встрече оформил хэт-трик. Один из голов он забил, сымитировав бросок, после чего шайба оказалась в воротах.

– Кучеров сыграл потрясающе, забросив классную шайбу. Он очень тонко чувствует игру, я рад за него, – приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. – Я бы не попробовал сделать нечто подобное, потому что у меня не хватит на это мастерства.