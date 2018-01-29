Овечкин – о голе Кучерова: "Не стал бы повторять этот финт, у меня не хватит мастерства"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выступавший за Столичный дивизион, высоко оценил игру соотечественника Никиты Кучерова в Матче звезд НХЛ с командой Атлантического дивизиона (4:7).
Форвард "Тампа-Бэй" в этой встрече оформил хэт-трик. Один из голов он забил, сымитировав бросок, после чего шайба оказалась в воротах.
– Кучеров сыграл потрясающе, забросив классную шайбу. Он очень тонко чувствует игру, я рад за него, – приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. – Я бы не попробовал сделать нечто подобное, потому что у меня не хватит на это мастерства.
The first-ever hat trick in 3-on-3 #NHLAllStar history? Scored by none other than #Klutcherov himself.#NHLMVPKucherov 🔥 pic.twitter.com/QOMh0LGKO0– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 29 января 2018 г.
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