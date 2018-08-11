Орлов поставил под сомнение присвоение футболистам званий ЗМС

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью "СЭ" признался, что следил за шумихой вокруг присвоения игрокам сборной России званий мастеров спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. По его мнению, ЗМС стоит давать за призовые места.

– Вас не покоробил тот факт, что футболистам за ЧМ-2018 вручили звание ЗМС.

– Не я это решал, хотя за всей шумихой следил, за реакцией и высказываниями. Не люблю комментировать такие события, поскольку у каждого человека может быть свое мнение. Но лично я считаю, что звания надо давать за золото или призовое место. (Михаил ЗИСЛИС)

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