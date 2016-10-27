Олег Гросс: "Ванкувер" мучает Трямкина, "Автомобилист" готов вернуть игрока"

Генеральный менеджер "Автомобилиста" Олег Гросс уверен, что руководство "Ванкувера" мучает защитника Никиту Трямкина. По словам руководителя, екатеринбуржцы находятся на связи с игроком и готовы вернуть его в Россию.

Ранее сообщалось, что генменеджер "Кэнакс" Джим Беннинг пытался договориться с "Автомобилистом" о возвращении Трямкина, но уральский клуб отказался от этого предложения.

- Мы с Трямкиным всегда на связи, - приводит "Р-Спорт" слова Гросса. - Но коллеги из "Ванкувера" с нами ничего не обсуждают и ничего нам не говорят. Они не ведут переговоры, а мучают человека, вот и все. Они и не отпускают его, и играть не дают. Естественно, мы бы не отказались от него, он бы приехал домой и играл бы.