Никита Зайцев: "В раздевалке "Торонто" запрещено хмуриться"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев в интервью "СЭ" отметил, что перед переездомв НХЛ российским игрокам необходимо менять ментальность. По его словам, за океаном нельзя играть в хоккей в плохом настроении.

– Нужно ли российскому хоккеисту менять себя, менять свой характер перед переездом в Америку?

– Да. Дело в ментальности. Допустим, в России ты должен быть максимально сосредоточен перед матчем, исключены улыбки, какие-то смешки. Все этого нет в НХЛ. Никто там не изображает работу, если вы понимаете, о чем я. В ЦСКА мы выключали музыку за десять минут до начала игры, а в "Торонто" люди в раздевалке танцевали перед выходом на лед.

– Вы танцевали?

– Не я, но были умелые ребята. И никто не видит в этом ничего страшного. Понятно, что потом ты на льду должен выкладываться полностью, но именно на льду, а не показывать вне его, насколько ты якобы настроен. В раздевалке нашей команды были запрещено хмуриться.

– Как это?

– Ходили слухи, что игрока едва не отправили в АХЛ из-за того, что он был постоянно в плохом настроении. К тебе могли подойти, спросить, что случилось. Один, второй. А потом могут и отправить в фарм-клуб. Главный принцип руководства клуба, тренерского штаба: команда – это семья. Ты должен с удовольствием приходить на работу, ты должен получать кайф от того, что делаешь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Никиты Зайцева