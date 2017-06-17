Никита Попугаев: "Одни считают, что я похож на Лайне, другие видят во мне Нэша, а третьи - даже Малкина"

19-летний нападающий Никита Попугаев, который сейчас играет в WHL, отметил, что собирается принять участие в драфте НХЛ. Многие специалисты называют игрока претендентом на то, чтобы быть выбранным в первом раунде.

- Какие клубы проявили ко мне интерес? - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Попугаева. - Я разговаривал с "Вашингтоном", "Каролиной", "Эдмонтоном", "Торонто", "Виннипегом", "Детройтом"… Всех не могу вспомнить. Как это выглядит? Всем игрокам изначально выдают свой листок с расписанием. У каждого клуба - своя комната. Вот в 14.30 я иду в конкретную комнату. Там задают вопросы, общаемся. Закончилось интервью - иду к другой команде. Так и ходишь. В Канаде одни считают, что я похож на Патрика Лайне, другие видят во мне Рика Нэша, а третьи - даже Евгения Малкина. Но кто-то видит и Ничушкина. У каждого свой взгляд.

Драфт? Все хотят, чтобы выбрали повыше. Но драфт - непредсказуемое дело. А в целом у меня хорошее настроение, и я буду на позитиве. Со мной прилетит вся семья. Понимаю, что от высоких номеров драфта всегда ждут большего. Но скажу точно - та команда, которая меня выберет, в будущем не разочаруется!