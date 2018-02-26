Наместников в результате обмена перейдет в "Рейнджерс"

Никита КУЧЕРОВ (справа) и Владислав НАМЕСТНИКОВ больше не одноклубники. Фото AFP

"Тампа" обменяет российского нападающего Владислава Наместникова в "Рейнджерс", утверждает инсайдер Боб Маккензи. По информации источника, в этом же направлении проследуют 20-летний финский защитник Либор Хайек и 19-летний канадский форвард Бретт Хауден.

Также клуб из Нью-Йорка получит право выбора в первом раунде драфта-2018, а также "условный" пик во втором раунде. Из "Рейнджерс" в "Тампу", как сообщалось ранее, проследуют защитник Райан Макдона и форвард Джей Ти Миллер.

Напомним, Наместников выступает за "Тампу" с 2014 года. В этом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (20+24) очка при 35 минутах штрафного времени и показателе полезности "+11".