Наместников в результате обмена перейдет в "Рейнджерс"

"Тампа" обменяет российского нападающего Владислава Наместникова в "Рейнджерс", утверждает инсайдер Боб Маккензи. По информации источника, в этом же направлении проследуют 20-летний финский защитник Либор Хайек и 19-летний канадский форвард Бретт Хауден.
Также клуб из Нью-Йорка получит право выбора в первом раунде драфта-2018, а также "условный" пик во втором раунде. Из "Рейнджерс" в "Тампу", как сообщалось ранее, проследуют защитник Райан Макдона и форвард Джей Ти Миллер.
Напомним, Наместников выступает за "Тампу" с 2014 года. В этом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 (20+24) очка при 35 минутах штрафного времени и показателе полезности "+11".
Материалы других СМИ
maxcds
ну не знаю не знаю... если б макдона был лысый - без миллера, то я б сказал что изя лопухнулся. намес это единственный игрок молний, с которым стамес и куч оживают. но такие как миллер нужны тампе. в габаритах прибавили и я этого хотел
05:32
fifa_guru
Жаль Намеса. И даже с Макдоной ничего Тампе еще не светит ;) есть пара команд которые вот прям сейчас бы их нагнули... ну а как будет через 1,5 месяца посмотрим. // ну вот Васек, а ты говорил будет скучный трейд )))
04:44
gibson
С Кучеровым что-то случилось:-( Покинул лед в конце первого периода, не вышел на второй. Непонятно, там вроде был силовой прием от Зайцева, но после этого он провел смену и все было нормально...
04:39
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04:01
kargot
gibson Коберна в запас. Он ужасен. В последнем матче против Монреаля выглядел инвалидом, делая все медленнее всех остальных в два раза, даже еле-еле клюшкой ворочил, как будто в замедленной съемке. Правда он не устраивает чистые выходы один на один со своими вратарям как это регулярно делает Сергачев:-) Ему нужно собраться, придется сейчас конкурировать в составе с Шустром и Дотчином, правда последнее время Дотчин ужасен и из состава выводит себя сам. Если Сергачев не возьмется за ум, то в в плей-офф ему могут предпочесть Шустра, который в обороне играет получше. - Шустр в защите тоже пожарит нехило, к тому же атаку начинает не ахти. По Сергачеву согласен - сдал по сравнению с началом сезона, но спишем на молодость. Намесу по силам, имхо, стать твердым центром 2 звена. Изя гений=)
03:37
maks55555
Новость, что Наместников переходит в Рейнджерс, а в комментах почему-то рассуждения о Сергачеве в основном пошли?
03:14
gibson
Коберна в запас. Он ужасен. В последнем матче против Монреаля выглядел инвалидом, делая все медленнее всех остальных в два раза, даже еле-еле клюшкой ворочил, как будто в замедленной съемке. Правда он не устраивает чистые выходы один на один со своими вратарям как это регулярно делает Сергачев:-) Ему нужно собраться, придется сейчас конкурировать в составе с Шустром и Дотчином, правда последнее время Дотчин ужасен и из состава выводит себя сам. Если Сергачев не возьмется за ум, то в в плей-офф ему могут предпочесть Шустра, который в обороне играет получше.
02:46
gibson
Наместникова очень жаль, хотя кто знает, может в следующем году увидим тройку Ковальчук- Наместников- Бучневич:-) Но Айзерман все правильно сделал и опять всех переиграл. Очень он крут как ГМ, может лучший сейчас. Макдона это лучшее, что было на рынке (только любители биатлона этого не понимают:-), идеальный защитник для Тампы, с Миллером тоже блестяще, рабочий форвард в топ-6 (способный играть по 20 минут за матч) это то, что нужно, он может как в звене с Кучеровым, там и со Стэмкосом сыграть и мускулов легкому нападению Тампы прибавит.
02:25
maks55555
Упёртый русский----- А Наместников кто на данный момент?
02:21
Упёртый русский
Антон Шипулин гений биатлона Упёртый русский Че за клоун этот Макдона? Только неделю назад про него услышал, когда про обмены рассусоливали. И нафиг он нужен, когда Сергачев есть, будущий Норрис-трофеич?_______________ Да, на сайте нхл подтвердили обмен. Макдона - капитан рейнжаков, по статусу был 2-3 человеком в команде наравне с Нэшем после Хенрика. Ты уж не прибедняйся, что про него не слышал, не могло быть такого. Он часто против Ови играл. А мне запомнилось, как он в 14 году сначала Малыча с Косбаем скушал без вариантов (правда, Женя после болезни был), а потом и Саню тоже, хотя Саня и забил несколько шайб. Только Куч его разделал под орех в финале конфы. ;) В общем - классный защ 1 пары, топ. В Тампе во второй паре будет играть после шведов. Знакомец Джирарди. _________ А про Сергача я ниже всё написал. Он пока ещё не топ, а совсем молодой парень...
02:01
Антон Шипулин гений биатлона
Упёртый русский Че за клоун этот Макдона? Только неделю назад про него услышал, когда про обмены рассусоливали. И нафиг он нужен, когда Сергачев есть, будущий Норрис-трофеич?
01:37
maks55555
Думаете Наместников будет заметной фигурой в Рейнджерс или так один из основных просто?
01:34
Antihrist
Его надо было в Детройт на драфт-пики сдать, тем более там их много от Вегаса. А в нью-йоркском болоте только миллионы получать.
01:25
igogohruhru
А если Тампа выиграет, то Наместникову тоже дадут перстень? Помнится Овечкин (а может даже и Бэкстрем?) стал победителем Кубка Гагарина уже будучи в Америке, так и не сыграв ни одного матча в плейофф.
01:18
Упёртый русский
Антон Шипулин гений биатлона Упёртый русский За Наместникова обидно. Пока Деревяшкин с ЛКВ в пустые с пасов Куча пулял да своими обрезами голы привозил - Намес на пятаке скринил и на подборах забивал, трудяга. И вот... Обменяли на ДНО. Так еще и лучшее звено лиги: Стэмкос-Намес-Куч разбили. Ради кого? Непонятного заща, по очкам хуже Сергачева набирающего_____________________ Кучерову всё равно в ПО надо играть с Джонсоном и Палатом. Только в большинстве - со Стэмкосом. За Влада обидно, да. Но тут уж ничего не поделаешь. А может обманывают, и никакого обмена не было? А то про другие обмены - уверенно, а тут - какие то инсайдеры и слухи...
01:17
kargot
Изя конкретный торгован. За Макдону можно было гораздо больше получить
01:15
Упёртый русский
fireman32 Упёртый русский...С приходом Макдоны,время Сергачева сильно убавится._____________ Сергач в последнее время подсдулся. Впереди реже блистает, чем в начале чемпионата, а сзади - привоз за привозом. Для большого времени в ПО он сыроват пока. Но свои 10-12 минут он всё равно не потеряет. Его время ещё придёт в следующем году, надеюсь.
01:12
fireman32
Упёртый русский...С приходом Макдоны,время Сергачева сильно убавится.
01:05
Антон Шипулин гений биатлона
Упёртый русский За Наместникова обидно. Пока Деревяшкин с ЛКВ в пустые с пасов Куча пулял да своими обрезами голы привозил - Намес на пятаке скринил и на подборах забивал, трудяга. И вот... Обменяли на ДНО. Так еще и лучшее звено лиги: Стэмкос-Намес-Куч разбили. Ради кого? Непонятного заща, по очкам хуже Сергачева набирающего
01:04
Упёртый русский
Антон Шипулин гений биатлона Таковы там правила игры, тут уж ничего не поделаешь. Но такая сделка была нужна Тампе. Тем более Макдона - топ, капитан ментов бывший, как никак. Ему всего 28 лет - в самом соку. А у Тампы с центрами всё нормально - Стэмкос, Пойнт, Джонсон, Гурд. Очень достойно ось смотрится. Слабых мест теперь на бумаге не видно у Тампы. Правда, там все усилились - посмотрим, что из этого выйдет... Я за Куча с Васей и Сергачём всё равно болеть буду. Эх, если бы к ним ещё олимпийский чемпион приехал, но только через пару лет получится...
00:31
Антон Шипулин гений биатлона
Надеюсь, Куч после такого помашет Изе ручкой и положит на него болт с прибором... Ждем Куча через год в Питтсбурге или у Вашиков!!! А Изя останется у разбитого корыта, *удак, с престарелым Стамескиным
00:13
Антон Шипулин гений биатлона
Вот это свинство. РЕАЛЬНОЕ РАБСТВО в демократичной Америке. Вы себе можете представить, что вас с вашей компании "обменяют" в другую без вашего согласия и вы обязаны будете там работать? НАТУРАЛЬНОЕ РАБСТВО, как оно и принято в Америке...
00:12
Упёртый русский
Так сделка прошла, или это только слухи?
00:10
Vasek
Упёртый русский, вряд ли, у Бучневича устоявшаяся связка с Крайдером и Зибой. Намес с Зукареллой поиграет, а это хороший опыт. bezik, Бостон и Филадельфия могут подкинуть проблем. Ну и Торонта немножка.
00:05
Упёртый русский
Жалко Влада, такие перспективы были в этом году, а теперь рейнжаков поднимать придётся... С Пашей Бучневичем новая связка будет?
23:59 26 февраля
fireman32
Жаль Наместникова,но Тампе такой обмен явно на пользу.
23:57 26 февраля
bezik
Кстати, нахрена канадиенс ещё защитника взяли. Первая команда в мире, которая будет играть в 2 форварда и 3 защитника?
23:54 26 февраля
bezik
Но все равно Тампа укрепилась лучше всех на востоке. Я даже не знаю, только Торонто может остановить финал конфы Пп-Тбл
23:52 26 февраля
Vasek
unLost14, Макдона ещё на год подписан, как и Куч. У Тампы 2 года окно нараспашку.
23:51 26 февраля
bezik
Изя отдал реально сильных и перспективных проспектов . Ставка на этот и следующий год. Интересно, что Оттава тогда хотела за Пропеллера. Ну если слить Райана, то это только Вегас мог себе позволить
23:49 26 февраля