Макдона и Миллер перейдут в "Тампу"

Защитник "Рейнджерс" Райан Макдона продолжит карьеру в "Тампе", утверждает инсайдер Даррен Дрегер. Его партнер по команде Джей Ти Миллер также станет игроком "молний". Детали сделки не уточняются.

Ранее 28-летний игрок представил руководству клуба из Нью-Йорка список из 10 клубов, в которые он не хочет переходить. контракт Макдоны истекает следующим летом с зарплатой в 4,7 миллиона долларов. В этом сезоне он набрал 26 (2+24) очков в 49 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний Миллер провел 63 матча в "регулярке", набрав 40 (13+27) баллов за результативность.