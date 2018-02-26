Макдона и Миллер перейдут в "Тампу"

Защитник "Рейнджерс" Райан Макдона продолжит карьеру в "Тампе", утверждает инсайдер Даррен Дрегер. Его партнер по команде Джей Ти Миллер также станет игроком "молний". Детали сделки не уточняются.
Ранее 28-летний игрок представил руководству клуба из Нью-Йорка список из 10 клубов, в которые он не хочет переходить. контракт Макдоны истекает следующим летом с зарплатой в 4,7 миллиона долларов. В этом сезоне он набрал 26 (2+24) очков в 49 встречах регулярного чемпионата НХЛ.
24-летний Миллер провел 63 матча в "регулярке", набрав 40 (13+27) баллов за результативность.
Материалы других СМИ
maxcds
Георгиев
05:39
seregej.pawlov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
04:04
gibson
Ну вряд ли с Григорьевым:-) Варли, да и (скорее всего) Боб будут:-)
02:02
Vasek
Наместников едет в Нью-Йорк (с пучком пиков и проспектов) и на ЧМ (с Бучем и Григорьевым)
23:34 26 февраля