23:25 26 февраля | Хоккей — НХЛ

Макдона и Миллер перейдут в "Тампу"

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Защитник "Рейнджерс" Райан Макдона продолжит карьеру в "Тампе", утверждает инсайдер Даррен Дрегер. Его партнер по команде Джей Ти Миллер также станет игроком "молний". Детали сделки не уточняются.

Ранее 28-летний игрок представил руководству клуба из Нью-Йорка список из 10 клубов, в которые он не хочет переходить. контракт Макдоны истекает следующим летом с зарплатой в 4,7 миллиона долларов. В этом сезоне он набрал 26 (2+24) очков в 49 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний Миллер провел 63 матча в "регулярке", набрав 40 (13+27) баллов за результативность.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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maxcds

Георгиев

05:39

seregej.pawlov

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04:04

gibson

Ну вряд ли с Григорьевым:-) Варли, да и (скорее всего) Боб будут:-)

02:02

Vasek

Наместников едет в Нью-Йорк (с пучком пиков и проспектов) и на ЧМ (с Бучем и Григорьевым)

23:34 26 февраля

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