Мюррей покинул расположение "Питтсбурга" по семейным обстоятельствам

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта", заявил главный тренер команды Майк Салливан. В этом сезоне 23-летний хоккеист принял участие в 31 встрече, одержал 17 побед и имеет процент отраженных бросков 90,3.

– Он отправился домой по семейным обстоятельствам, – цитирует Твиттер "Питтсбурга" Салливана. – Вернется в ближайшие дни. Мы дадим ему столько времени, сколько потребуется. Так что Мэтт не будет играть с "Детройтом".