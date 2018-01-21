"Миннесота" обыграла "Тампу", несмотря на 30 сэйвов Василевского

"Миннесота" на своем льду одержала победу над "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье подряд поражение "Лайтнинг".

Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам, а его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Никита Кучеров сделал 3 броска по воротам при показателе полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Тампа-Бэй" - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Сперджен - 6 (бол., Стаал), 10:07 - 1:0. Паризе - 1 (Сутер, Стаал), 17:24 - 2:0. Проссер - 2 (Эрикссон Эк, Ро), 27:11 - 3:0. Пойнт - 18 (СЕРГАЧЕВ, Джонсон), 35:35 - 3:1. Фолиньо - 4 (Каллен, Эннис), 43:10 - 4:1. Пойнт - 19 (бол., Джонсон, Стэмкос), 46:37 - 4:2. Зукер - 18 (п.в., Дубник), 59:01 - 5:2.

Вратари: Дубник - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:24 - 59:01).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 35 (10+11+14) - 23 (6+6+11).

Наши: - - Кучеров (23:36/3/-2), Сергачев (19:13/1/0).

21 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.