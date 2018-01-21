"Миннесота" обыграла "Тампу", несмотря на 30 сэйвов Василевского

"Миннесота" на своем льду одержала победу над "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье подряд поражение "Лайтнинг".
Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам, а его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Никита Кучеров сделал 3 броска по воротам при показателе полезности "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Тампа-Бэй" - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Сперджен - 6 (бол., Стаал), 10:07 - 1:0. Паризе - 1 (Сутер, Стаал), 17:24 - 2:0. Проссер - 2 (Эрикссон Эк, Ро), 27:11 - 3:0. Пойнт - 18 (СЕРГАЧЕВ, Джонсон), 35:35 - 3:1. Фолиньо - 4 (Каллен, Эннис), 43:10 - 4:1. Пойнт - 19 (бол., Джонсон, Стэмкос), 46:37 - 4:2. Зукер - 18 (п.в., Дубник), 59:01 - 5:2.
Вратари: Дубник - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:24 - 59:01).
Штраф: 10 - 8.
Броски: 35 (10+11+14) - 23 (6+6+11).
Наши: - - Кучеров (23:36/3/-2), Сергачев (19:13/1/0).
21 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Миннесота Уайлд
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
ростовский свин
друзья, вот и появился повод обсудить минесоту,Безик, кажется ты этого хотел начинай!
08:36
maxcds
Катком, без вариантов. По игре казалось, что молнии с гирями на ногах играли. Не успевали вообще нигде. Командных действий почти ноль - "кто в лес кто по дрова". Несмотря на травму Будая - Уасса в калитке как решение тренера это что-то. Это такая тренировка нервов? Как бы Ку-ку-пер не прилипло.
08:18
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вот и Хедман, вот и оборона....
08:04
fifa_guru
количество бросков не перепутали? (сарказм) удивлен, конечно )
08:02