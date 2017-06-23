"Миннесота" обменяла Шредера в "Коламбус"

"Коламбус" на своем официальном сайте объявили об обмене с "Миннесотой", по которому в новый клуб Артемия Панарина отправился нападающий Джордан Шредер. "Уайлд" получили центрального форварда Данте Салитуро.

Отметим, что у 26-летнего Шредера истек контракт с "Миннесотой" и он является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне он набрал 13 (6+7) очков в 37 встречах "регулярки". 20-летний Салитуро провел 30 матчей в OHL и набрал 22 (11+11) очка.