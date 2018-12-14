Микко Койву приступил к тренировкам и может скоро вернуться на лед

Капитан "Миннесоты" Микко Койву приступил к тренировкам в составе команды, сообщает официальный сайт клуба. Решение о его участии в ближайших матчах будет принято в субботу. Форвард получил травму нижней части тела 8 дней назад в игре с "Калгари" после столкновения с Марком Джордано.

У врачей были опасения, что повреждение может быть серьезным, однако они, по всей видимости, не оправдались. Койву пропустил три последних матча команды.

В текущем сезоне 35-летний форвард провел 27 матчей и набрал 21 (4+17) очко.