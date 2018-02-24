Михаэль Грабнер: "Попытаемся сделать с "Нью-Джерси" рывок в конце сезона"

Нападающий Михаэль Грабнер поблагодарил "Рейнджерс" и болельщиков за поддержку и надеется, что поможет "Нью-Джерси" в концовке сезона. Напомним, что ранее клуб из Нью-Йорка обменял австрийца на второй выбор драфта-2018 и права на Егора Рыкова.

– Спасибо "Рейнджерс" и болельщикам за веселые два года, – написал в Твиттере Грабнер. – Я наслаждался этим временем, встретил многих удивительных людей и оставил хорошие воспоминания на всю жизнь. Теперь в моей карьере начинается новая глава с "Дэвилз". Рад присоединиться к клубу, попытаемся сделать рывок в конце сезона и посмотрим, что у нас получится.