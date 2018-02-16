Майк Бэбкок: "Рад, что Сошников получит шанс играть в хорошей команде"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок доволен, что нападающий Никита Сошников сможет продолжить карьеру в "Сент-Луисе". Напомним, что сегодня "Мэйпл Ливз" обменяли россиянина в "Блюз" на выбор в четвертом раунде драфта.

– Знаете, мы рады за Сошникова, – цитирует Sportsnet Бэбкока. – Он получил возможность играть в хорошей команде. Никита хороший парень, талантливый и находится в отличной форме.

24-летний россиянин провел 70 матчей за "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто". Ожидается, что к своей новой команде форвард присоединится через 7-10 дней, когда получит американскую визу.