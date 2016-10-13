Майк Бэбкок: "Мэттьюсу 19, но он играет так, как будто ему 27"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок с восхищением отозвался о форварде команды Остоне Мэттьюсе, оформившем покер в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (4:5 ОТ). 19-летний хоккеист стал первым, кому удалось забить четыре шайбы в дебютной игре лиги.

- Я никогда не видел ничего подобного, - цитирует NBC Бэбкока. - Это классный игрок. Посмотрите на его второй гол - немногие на такое способны. Ему всего 19, но он играет так, как будто ему 27. Он очень зрелый. Если вы встретитесь с его мамой и папой, то впечатлитесь тем, какие они замечательные люди.