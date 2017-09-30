Майк Бэбкок: "Кадри, Марло и Комаров должны стать быстрее"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок считает, что возрастным форвардам клуба нужно прибавлять в скорости перед началом нового сезона НХЛ. Напомним, что летом к канадской команде присоединился ветеран "Сан-Хосе", 37-летний нападающий Патрик Марло.

– Когда тренировочный лагерь стартовал, мне показалось, что тройка Кадри, Марло и Комарова очень хороша, – цитирует Toronto Star Бэбкока. – Но им нужно стать еще лучше. Они могут прибавить, им нужно стать гораздо быстрее. Нужно провести апгрейд. Команда ждет, что Кадри станет по-настоящему классным форвардом, эффективным. Этим парням нужно найти свою "химию" и идти вперед.