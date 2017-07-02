Марк Бержевен: "Радулов и Марков отказались от предложений "Монреаля"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен во время пресс-конференции рассказал о ситуации с защитником Андреем Марковым и нападающим Александром Радуловым. Напомним, что у российских хоккеистов истекли контракты с клубом и они вышли на рынок свободных агентов.

– Они получили предложения, но отказались, – цитирует твиттер "Монреаля" Бержевена. – Оба решили выйти на рынок свободных агентов. "Монреаль" не может вернуть и Маркова, и Радулова. Мы хотим вернуть Александра, но на наших условиях.

Напомним, что 38-летний Марков выступал за "Монреаль" 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности "+18".

Радулов в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, и набрал 61 (20+41) очко.